Na sua carreira militar, Mauro Cid jamais será promovido a general. Na carreira criminal, porém, o ex-braço direito de Bolsonaro experimenta uma progressão meteórica. Foi de suspeito a presidiário, de reu confesso a delator. Reivindica agora premiação judicial. Para fazer jus a uma eventual redução de pena, Cid terá que adensar na sua delação o capítulo fardado. A colaboração será incompleta se não retirar das sombras o generalato do golpe. Hoje, a ficção produzida por Agatha Christie no seu "Crime do Expresso Oriente" é mais crível do que a realidade ainda obscura que conduziu o Brasil à intentona de 8 de janeiro. No célebre romance policial, havia 13 passageiros num vagão. Um deles foi assassinado. O detetive Hercule Poirot descobriu que todos concordaram com o crime crime. No quebra-quebra de Brasília, há um capitão golpista cercado de generais oportunistas. Até agora, nenhum deles tem nada a ver com a tentativa de assassinar a democracia.