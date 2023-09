Respondendo a indagações de Mônica Bergamo sobre o delator Mauro Cid, Bolsonaro foi respeitoso ("É uma pessoa decente. É bom caráter"), afetuoso ("Sempre o tratei como um filho") e compreensivo ("Pretendo dar um abraço nele"). A certa altura da conversa, defendeu o Judiciário de ataques feitos pelo aliado Valdemar Costa Neto: "Ele gosta de responder tudo, e às vezes dá uma extrapolada aí." Ou seja: numa entrevista em que destilou respeito, afeto, compreensão e compostura, Bolsonaro estava completamente fora de si. Mauro Cid começou a suar o dedo há menos de duas semanas. O resultado parcial de sua delação ainda não veio à luz. Mas o tenente-coronel já realizou uma proeza que ninguém jamais havia alcançado: domesticou Bolsonaro. Antes, o capitão falava dez vezes antes de pensar. De repente, passou a medir as palavras como se carregasse uma régua no lugar da língua. Seu problema é que agora a língua do ex-faz-tudo é que se desprendeu da coleira.