Lula tenta esconder matrimônio, centrão consolida o patrimônio Ao empossar seus novos ministros a portas fechadas, Lula realçou que não se orgulha de ter renovado com o centrão o mesmo relacionamento de velhos mandatos. Melhor assim. Ficou claro como água de bica que a união está alicerçada no interesse. Enquanto Lula esconde o matrimônio numa cerimônia semiclandestina, o centrão age para consolidar seu patrimônio. Horas depois da posse de André Fufuca no Ministério dos Esportes, a Câmara aprovou projeto que regulamenta as apostas esportivas e legaliza jogos de azar na internet —de cassinos a bingos virtuais. A alíquota será de 18% sobre a receita. O apostador pagará Imposto de Renda de 30% sobre os ganhos. Veja o texto completo de Josias de Souza