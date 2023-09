Pacote eleitoral realça vocação da política para o apatifamento A língua portuguesa é tão rica que certas palavras permanecem escondidas nos fundões dos dicionários. Uma delas é "apatifar". Segundo o Aurélio, significa tornar desprezível, aviltar, envilecer. E não são apenas as pessoas que se apatifam. Uma democracia também pode se apatifar, ou ser apatifada. Impossível olhar para a Câmara dos Deputados sem ser assaltado pela sensação de estar testemunhando um acentuado processo de decomposição. Sob a batuta de Arthur Lira, a esquerda, a direita e o centrão apressam a análise de um pacote de medidas político-eleitorais. O embrulho inclui uma mini-reforma que piora uma legislação já bem permissiva. O texto base foi aprovado na noite passada. Está pronta para sair do forno emenda constitucional que concede a mais generosa, ampla e desavergonhada anistia da história. Cancela multas da Justiça Eleitoral aos partidos e esmigalha o sistema de controle do gasto de verbas públicas em eleições. Veja o texto completo de Josias de Souza