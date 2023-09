Quem ouve a tese bolsonarista segundo a qual o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe fica com a estranha sensação de um passageiro que sobrevoa a história sabendo que sua bagagem, com tudo o que há de mais relevante, viaja em outro avião. Com as sentenças draconianas que impôs aos três primeiros condenados por crimes contra a democracia, o Supremo Tribunal Federal unificou, por assim dizer, o voo da história. Colocou os brasileiros e a carga radiativa da era Bolsonaro para viajar na mesma aeronave. A maioria dos ministros do Supremo enterrou o negacionismo terraplanista que anima a retórica de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Para nove dos 11 ministros da Corte, está claro que o objetivo da turba que invadiu os Três Poderes era reverter o resultado das urnas de 2022. Na hora de fixar as penas, prevaleceu por sete votos a posição mais draconiana do relator Alexandre de Moraes: duas condenações a 17 anos de cadeia, uma a 14 anos.