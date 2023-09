Quando ouve Arthur Lira criticando hipotéticos "excessos" da Polícia Federal, o contribuinte brasileiro fica tentado a proteger os bolsos. Quando a crítica à PF vem na mesma entrevista em que Lira informa que Lula vai mesmo entregar a Caixa Econômica Federal ao centrão de porteira fechada, fica ainda mais evidente que o Tesouro Nacional está em apuros. Além da presidência da Caixa, a ser ocupada pelo PP de Lira, a Caixa dispõe de 12 vice-presidências, que serão rateadas entre as outras legendas do centrão. Lira declarou na entrevista à Folha as indicações políticas para o banco estatal "não devem ser criminalizadas". Há seis anos, numa dessas operaçvoes que Lira chama de "excessivas", a Polícia Federal investigou uma quadrilha de políticos e agentes públicos acusados de arrecadar propinas na Caixa.