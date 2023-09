Nenhuma das duas dezenas de viagens internacionais que Lula realizou desde a posse deixou-o tão satisfeito quanto a ida a Nova York. Compartilhado com membros de sua comitiva, o contentamento de Lula foi dimensionado por um de seus auxiliares em conversa com a coluna: "O Lula está em êxtase". Antes de votar de volta ao Brasil, Lula se reúne com os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. A cúpula do Itamaraty enxerga a conversa com Joe Biden como uma oportunidade a ser aproveitada. O encontro com Volodymyr Zelensky é visto como uma cilada na qual Lula deve evitar cair.