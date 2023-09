O que há de mais assustador no capítulo da delação de Mauro Cid sobre a tentativa de golpe é que as revelações do ex-ajudante de ordens sobre os planos de Bolsonaro são inacreditavelmente críveis. Ligando-se os segredos testemunhados por Cid com episódios que marcaram o isolamento de Bolsonaro após a derrota para Lula, constata-se que o Palácio da Alvorada foi convertido numa espécie de chocadeira do ovo da serpente que tentou dar o bote no dia 8 de janeiro.

No final de novembro, após visitar Bolsonaro, o general Braga Netto, vice na chapa derrotada, parou o carro no cercadinho para conversar com um grupo de bolsonaristas. "Vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora", declarou o general, enigmático. Ele pediu "paciência". Ficou entendido que o bunker do Alvorada planejava um Apocalipse.