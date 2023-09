Ao votar a favor da descriminalização do aborto até o terceiro mês de gestação, a ministra Rosa Weber potencializou com antecedência o desgaste político que Lula sofrerá ao indicar um homem para ocupar sua vaga no Supremo Tribunal Federal. A ação sobre o aborto chegou ao Supremo em 2017. Realizou-se em 2018, uma elucidativa audiência pública. Mas o julgamento vinha sendo protelado há seis anos. Relatora da ação, Rosa virou dona da pauta ao assumir a presidência da Corte.