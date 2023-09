Quando um governante recém-empossado adota comportamento que leva as pessoas a duvidarem de suas boas intenções, é sinal de que já não há a menor dúvida. No alvorecer da chacina do Guarujá, Tarcísio de Freitas sentenciou que "não houve excesso" da polícia militar. Classificou de meras "narrativas" as denúncias de abuso de autoridade, tortura e execuções. Vinte e oito cadáveres depois, consolida-se a percepção de que, no setor de segurança pública, a gestão Tarcísio é 100% feita de retrocesso. Antes de Tarcísio, a político do uso de câmeras nos uniformes de policiais revelou-se de rara eficácia. Entre 2019 e 2022, os batalhões com câmeras em São Paulo registraram queda de 76,2% na letalidade dos PMs em serviço. O número de policiais mortos caiu de 18 em 2020 para seis em 2022. Defensores públicos e promotores tinham acesso rápido às imagens. Sob Tarcísio, isso mudou. Na matança do Guarujá, sete filmagens foram enviadas ao Ministério Público. Apenas três exibem confrontos. Mas as imagens não são nítidas.