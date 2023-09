Um dia depois de Lula ter afirmado que não cogita levar em conta o critério da diversidade na próxima indicação para o Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber rendeu homenagens às mulheres. Sob sua presidência, o Conselho Nacional de Justiça aprovou regra que favorece a paridade de gênero em tribunais de segunda instância. Hoje, as promoções de juízes de carreira para esses tribunais baseiam-se em dois critérios: antiguidade e merecimento. Resolução relatada pela conselheira Salise Sanchotene e aprovada por pressão de Rosa criou duas listas para a ascesão por merecimento —uma mista, com homens e mulheres, como ocorre hoje. Outra apenas com juízas.