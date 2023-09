Um grampo vadio da Lava Jato, captado em 4 de março de 2016, ajuda a entender as razões que levaram Lula a desprezar a diversidade como critério para a escolha de ministros do Supremo. Conduzido coercitivamente pela Polícia Federal, Lula acabara de prestar depoimento por ordem de Sergio Moro. Estava uma arara. Sob escuta, dividiu sua irritação com a então presidente Dilma. Queixou-se da ousadia da "República de Curitiba". E lamentou: "Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada…" Dilma passou o telefone para o então chefe da Casa Civil Jaques Wagner, hoje líder do governo no Senado. Lula pediu ao amigo petista que articulasse um contato com Rosa Weber, indicada ao Supremo por Dilma. "Está na mão dela para decidir. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram". Referia-se a uma petição para tirar os casos do tríplex do Guarujá e do sítio de Atibaia das mãos de Moro. No mesmo dia, Rosa indeferiu o pedido da defesa de Lula. Dois anos depois, em 2018, Rosa votou contra o habeas corpus que livraria Lula da cadeia.