Existe, serm dúvida, um remédio para cada erro: corrigi-lo. Em decisão unânime, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou resolução que retira as Forças Armadas do rol de órgãos e entidades aptas a fiscalizar o sipara cada erro: reconhece-lo. stema eleitoral. Não haverá mais fardados na comissão de transparência das futuras eleições. Ao apresentar a novidade, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, declarou que a participação os militares "não se mostrou necessária, razoável e eficiente". As palavras de Moraes valem como reconhecimento de um erro histórico.