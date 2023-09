Lula e Campos Neto estreitam a inimizade com 9 meses de atraso Com atraso de nove meses, a pacificação de Lula começou a chegar ao Banco Central. Sob a alegação de que Roberto Campos Neto era parte da herança maldita de Bolsonaro, Lula sonegava ao chefe do BC a civilidade de uma reunião protocolar. Recusava-se a pronunciar-lhe o nome. Chamava-o de "esse cidadão". Inaugurou-se em Brasília um espetáculo novo. Bolsonarista por bolsonarista, Lula já havia harmonizado sua Presidência até com Arthur Lira, que manteve no gavetão dos assuntos pendentes da Câmara mais de 140 pedidos de impeachment formulados contra o capitão. Entregou cofres ao centrão. Mas continuava de nariz torcido para Campos Neto. Veja o texto completo de Josias de Souza