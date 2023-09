Augusto Heleno evitou comparecer fardado à CPI do Golpe. Pressentindo que a conjuntura o arrastara para um ambiente hostil, recorreu a uma velha tática do combate na selva. Acabou exagerando na camuflagem. Para esconder a conspiração à flor da pele, exibiu-se aos parlamentares como um abilolado sem visão. Ao final da inquirição ficou entendido o seguinte: em terra de cego, general que tem um olho não diz a ninguém que os golpistas ficaram nus. Para Heleno, o acampamento que pedia golpe na frente do QG de Brasília era uma "manifestação pacífica" e Bolsonaro não saiu do quadrado constitucional. Na percepção do general, a delação do tenente-coronel Mauro Cid é "uma fantasia", pois ajudante de ordens que senta numa reunião do presidente com comandantes das Forças Armadas é coisa que "não existe".