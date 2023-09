Alheio ao descompromisso de Lula, que disse na segunda-feira que gênero e raça nãos erão critérios para a escolha do substituto de Rosa Weber, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal incluiu no seu discurso o compromisso de aumentar a participação de mulheres nos tribunais. Com Lula sentado na poltrona ao lado, Luís Roberto Barroso acorrentou-se a critérios de promoção no Judiciário que levem em conta a paridade de gênero. Barroso teve a sensibilidade de inserir a antecessora no panteão das "grandes figuras da história" do Supremo. Disse que irá sucedê-la, não substituí-la. Estavam na plateia os três homens que frequentam a lista de alternativas de Lula para a vaga no Supremo: o ministro da Justiça Flávio Dino, o advogado-geral Jorge Messias e o presidente do TCU Bruno Dantas.