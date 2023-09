Num discurso feito de otimismo e sutileza, Luís Roberto Barroso virou a pagina do 8 de janeiro para enxergar o capítulo seguinte da história: "As democracias contemporâneas precisam equacionar e vencer os desafios da inclusão social, da luta contra as desigualdades e do aprimoramento da representação política." Ou seja, não basta vencer o que Barroso chamou de "culpados de sempre". É preciso reconhecer que "extremismo, populismo e autoritarismo" se assanham porque encontram material nas debilidades do regime democrático. Havia no pronunciamento de Barroso materia prima para um programa de governo. Mas interessa saber o que o substituto de Rosa Weber oferece em termos práticos como contribuição do Supremo Tribunal Federal para a melhoria do regime. Ao enumerar suas prioridades, Barroso escorou sua gestão em três estacas: o "conteúdo", a "comunicação" e o "relacionamento".