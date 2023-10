Só há uma coisa pior do que o jornalismo primário. É o jornalismo inocente, que separa o joio do trigo e publica o joio. Foi o que ocorreu com a "revista eletrônica" Consultor Jurídico. Cavalgando mensagens reveladas pela Vaza Jato, o site veiculou um lote de mentiras no último sábado (30). A hipotética notícia insinuou que os procuradores da força-tarefa negociaram com jornalistas a divulgação de informações sobre denúncia formulada contra Lula. O pressuposto era o de que os destinatários dos dados, entre eles o signatário desta coluna, desceriam "a lenha" no acusado.