O Brasil já foi presidido por ditadores militares e por políticos de esquerda, de centro e de ultradireita. O empreendimento criminoso prevaleceu sobre todos os governos. A insergurança pública tornou-se um projeto longevo e suprapartidário. A organização do crime aumenta à medida que o Estado se avacalha. No seu terceiro mandato, Lula priorizou na área da segurança a desmontagem da política armamentista de Bolsonaro e a administração de emergências. Decorridos nove meses, a conjuntura força o governo a levar à vitrine por pressão providências que não divulgou por opção na campanha e na transição de governo. No comando de um ministério que acumula Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino anunciou um Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. A iniciativa traz embutida no nome uma rendição a duas obviedades: 1) As facções crimosas reclamam enfrentamento prioritário. 2) Já não há espaço para o jogo de empurra entre União e estados. A insegurança atormenta o brasileiro do Oiapoque ao Chuí. Um flagelo nacional exige esforço compartilhado.