O Brasil é um país de paradoxos constrangedores. Há tempos disseminou-se a impressão de que o noticiário de política deveria sair na seção de polícia. Consolida-se agora a sensação de que as notícias de polícia vão acabar migrando para a editoria de economia. O documentário do UOL sobre o "novo cangaço" potencializa essa impressão. Dissecando o caso de Araçatuba, ocorrido em 2021, o material do UOL ilumina os bastidores de um ataque malsucedido que frequenta a crônica como exceção que confirma o sucesso como regra desse empreendimento criminoso. De acordo com a reportagem, ocorreram três grandes ataques do gênero por ano desde 2015. Em 28 incursões, os criminosos roubaram R$ 610 milhões.