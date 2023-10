Pessaos precipitadas nunca aproveitam adequadamente as oportunidades. Na verdade, muitas vezes, o precipitado é uma oportunidade que os outros aproveitam. A pretexto de torpedear as privatizações de Tarcísio de Freitas, o sindicalismo realizou uma greve que paralisou o transporte público sobre trilhos em São Paulo. O paulistano pobre teve um dia infernal. O governador paulista foi ao paraíso. Em nove meses de gestão, Tarcísio produziu crises constrangedoras. Nas rodas de conversa, quando alguém mencionava uma lambança do governo, era inútil mudar de assunto. Podia-se no máximo mudar de crise. Na segurança Pública, a chacina do Guarujá. Na Educação, a aposta na inépcia. Na Saúde, o veto à vacinação contra o HPV...