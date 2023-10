Numa democracia, o debate sobre a privatização de serviços públicos é algo desejável e salutar. O problema é que, na briga entre o governador Tarcísio de Freitas e o sindicalismo sobre trilhos de São Paulo, o trabalhador pobre entra com a cara. O governador esgrime os votos recebidos no ano passado para sustentar que dispõe de respaldo para privatizar ou terceirizar as linhas da CPTM e do metrô, além da Sabesp. Os grevistas cruzam os braços no pressuposto de que haverá o pagamento do dia parado.