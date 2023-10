Se alguém desejasse produzir um veneno capaz de desmoralizar a direita bolsonarista, dificilmente chegaria a algo parecido com o Bolsa Patriota. A pretexto de remunerar Bolsonaro, Michelle, o general Braga Netto e uma penca de assessores, Valdemar Costa Neto, o dono do PL, transformou a folha do partido numa igrejinha de privilégios. A mamata deu ao bolsonarismo uma aparência de direita festiva. A má notícia é que o contribuinte paga a conta de uma farra que custou R$ 870 mil em apenas seis meses. O espeto inclui salário de ministro do Supremo para Bolsonaro e remuneração de deputado federal para Michelle e Braga Netto. A conta irá às nuvens quando forem contabilizadas a infraestrutura funcional, as vantagens indiretas, as viagens e outras imoralidades.