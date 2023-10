Supremo decide revolucionar prisões e o país dá de ombros Na primeira sessão presidida por Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribubal Federal formou maioria para impor a Lula uma providência urgente e revolucionária. O governo terá seis meses para apresentar um plano capaz de resolver em três anos as mazelas do sistema prisional brasileiro. O Brasil deu de ombros para a decisão, já referendada por sete ministros. Deve-se o desinteresse à percepção de que o Supremo roda um filme repetido, que não tem final feliz. Analisa-se uma ação protocolada em 2015 pelo PSOL. O relator na época era Marco Aurélio Mello, já aposentado. Em decisão liminar (temporária), o Supremo já havia declarado que prevalecia nas masmorras brasileiras um "estado de coisas inconstitucional". Iniciado em 2021, o julgamento do mérito da ação foi interrompido por um pedido de vista de Barroso. Decorridos dois anos, o próprio Barroso devolveu a encrenca ao plenário. Veja o texto completo de Josias de Souza