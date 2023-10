Brasil consolida-se como mais antigo país do futuro do mundo Celebra-se neste 5 de outubro de 2023 o aniversário e 35 anos da Constituição que Ulysses Guimarães batizou de "cidadã". Reuniram-se no Congresso para celebrar a data os caciques da República. Estão em pé de guerra. Mas simularam harmonia. "Não vejo nenhuma crise", disse Rodrigo Pacheco. Para Luís Roberto Barroso a cerimônia demonstrou que há "plena harmonia e independência" entre as instituições. Coube a Arthur Lira sinalizar que a concórdia é cenográgica: "Um Poder não pode ser a bigorna e outro o martelo." Difícil saber quem faz o papel de bigorna. Mas não há dúvida de que o martelo maltrata a cabeça dos brasileiros. O cidadão não aguenta mais a euforia cívida que costuma inundar a alma das autoridades a cada aniversário da Constituiçao de 88. Restaram duas escassas alternativas. Ou você é otimista ou é inteligente o bastante para detectar a empulhação. No momento, o grande avanço é a percepção de que a esperança é a última que mata. Veja o texto completo de Josias de Souza