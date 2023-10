Cinco dias e meio de trabalho, com folga no sábado à tarde, além do domingo, são chamados de "semana inglesa". Na semana brasilense do legislativo, os parlamentares costumam se reunir de terças a quintas. Depois, voltam para as suas bases, onde ficam de sextas a segundas mantendo, em plena era das redes sociais, contatos supostamente presenciais com os eleitores. Súbito, surgiu na Câmara uma nova modalidade de expediente. Prevê o pagamento do salário sem o inconveniente do derramamento de suor. Chama-se "turno Lira".

A Câmara se autoconcendeu salvo-conduto para não trabalhar sempre que Arthur Lira estiver ausente do país. Foi adiada para 24 de outubro a votação do projeto de lei que muda a tributação dos fundos exclusivos de milionários e taxa as contas offshore mantidas em paraísos fiscais. Por quê? Lira viajará para Índia e China. Ficará fora entre os dias 10 e 20. Levará um séquito de deputados. Nesse intervalo, Lira e o centrão esperam que Lula reflita sobre o "acordo" que prevê a entrega da Caixa Econômica Federal —de "porteira fechada".