No inquérito sobre as agressões que Alexandre de Moraes diz ter sofrido no aeroporto de Roma, a Polícia Federal convive com três versões: a do ministro agredido, a dos bolsonaristas agressores e a versão verdadeira. Imaginou-se que as imagens fornecidas por autoridades italianas serviriam como um tira-teima. Entretanto, ao prorrogar as investigações por 60 dias, Dias Toffoli, relator do caso no Supremo, sinalizou que as dúvidas sobreviveram à análise do Var judicial.

Não há som nos vídeos captados em Roma. O relatório enviado pela PF ao Supremo é, basicamente, uma descrição do gestual. Os investigadores mantiveram suas avaliações no gelatinoso universo linguístico do condicional.