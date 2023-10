Militares não perdem por esperar o relatório final da CPI. Ganham! Termina em 18 de outubro a CPI do 8 de Janeiro. Na véspera, será levado à vitrine o relatório final da senadora Eliziane Gama. Até lá, não haverá novos depoimentos. Há no material à disposição da relatora um déficit de fardas constrangedor e comprometedor. A comissão se absteve de convocar oficiais das Forças Armadas que devem explicações ao país. A lacuna constrange porque decorre de um acordo tácito firmado nos subterrâneos de Brasília, longe dos refletores. Compromete porque disseminou-se na Praça dos Três poderes a percepção segundo a qual alguns militares contribuíram -por ação ou omissão— com a formação da conjuntura que produziu a tentativa de golpe. Veja o texto completo de Josias de Souza