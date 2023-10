Ao promover um ataque terrorista sem precedentes contra Israel, o Hamas produziu algo inédito: conseguiu promover uma regressão do conflito no Oriente Médio a um ponto abaixo da estaca zero. Ao invadir o território israelense por terra, água e ar, executando uma carnificina de civis, o grupo extremista palestino fez ecoar ao redor do planeta o antigo bordão segundo o qual Israel tem o direito de se defender dos ataques terroristas. Algo que vem sendo feito há mais de sete décadas. Deu-se o esperado. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra e retomou os bombardeios a Gaza. A contabilidade dos cadáveres dos dois lados avança rapidamente para a casa dos 2 mil. O conflito é dominado pelo velho monstro do mesmo. Mas a conjuntura conspurca até a mesmice.