Um dia depois de o ministro Fernando Haddad ter declarado que o agravamento da conjuntura internacional impõe ao Brasil o "desafio" de apressar a "agenda interna", a Câmara teve um surto de realidade. Reunidos nesta terça-feira, os líderes decidiram antecipar do dia 24 para a próxima terça-feira (17) o início da votação da proposta sobre a tributação fundos de investimentos dos super-ricos e das contas offshore mantidas por brasileiros abonados em paraísos fiscais no exterior. Na semana passada, os deputados haviam decidido empurrar essa votação com a barriga por uma razão prosaica: o presidente da Câmara, Arthur Lira, voou com para uma viagem de dez dias à Índia e à China. A comitiva de Lira, que inclui quatro líderes partidários, só retorna ao país no dia 20, uma sexta-feira. Daí o adiamento da votação para o dia 24, agora revertido. O pano de fundo para a protelação incluía uma chantagem para que Lula entregasse ao centrão a Caixa Econômica e a Funasa.