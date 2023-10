Lula divulgou nesta quarta-feira novo comunicado sobre o acirramento da guerra entre o Hamas e Israel. No texto, o presidente brasileiro dirige um "apelo" ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e à comunidade internacional. Pede uma mobilização conjunta contra "a mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio." Citou pela primeira vez o grupo terrorista Hamas. "É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias", anotou Lula. "É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito", ele acrescentou.