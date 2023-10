Ideia de vetar união homoafetiva divorcia deputados da civilidade Aprovado por 12 votos a 5 na Comissão de Previdência da Câmara, o projeto que proíbe o casamento homoafetivo formaliza o divórcio da bancada hetero-arcaica com os valores civilizatórios. A proposta trata a homossexualidade como doença. Uma evidência de que é mesmo incurável a enfermidade mental que acorrenta um pedaço do Legislalativo brasileiro à Idade Média. Esse é o primeiro estágio da tramitação da proposta. Antes de chegar ao plenário, o texto terá que passar por outras duas comissões. A chance de o projeto virar lei é pequena. Mas convém desperdiçar tempo comentando a iniciativa para tranquilizar os alvos do arcaísmo. Permanece de pé a decisão do Supremo Tribunal Federal, que legalizou a união homoafetiva em 2011. Veja o texto completo de Josias de Souza