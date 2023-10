Em certas ocasiões, a pressa é um outro nome para eficiência. O governo Lula percebeu rapidamente que, se tivesse que se apresentar aos patrícios que fogem das bombas em Israel e na Faixa de Gaza, não poderia se atrever a aparecer em outra forma que não fosse a de um avião da Força Aérea Brasileira. Às 4h07 da madrugada desta quarta-feira, apenas quatro dias depois do ataque terrorista que detonou a guerra, desembarcaram em Brasília os primeiros 211 brasileiros repatriados. Até aqui, o gabinete de crise montado no domingo pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores opera com rara eficácia. Os números ainda são desencontrados. A embaixada do Brasil em Tel Aviv havia contabilizado em 1.700 os brasileiros que manifestaram o desejo de fugir de Israel. Outros 26 pediram socorro para deixar a Faixa de Gaza. Em Brasília, a conta chega a 2.500 em Israel e 50 em Gaza.