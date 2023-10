Ciente das suas limitações, a diplomacia brasileira opera para obter na reunião do. Conselho de Segruança da ONU, marcada para esta sexta-feira, pelo menos uma exortação para que Israel e os terroristas do Hamas permitam a abertura de corredores humanitários na Faixa de Gaza, sob bombardeio. A entrada de suprimentos e a fuga de civis palestinos e estrangeiros através da fronteira com o Egito exigiria um cessar-fogo. Há pelo menos 28 brasileiros trancados em Gaza. A presença momentânea do Brasil no comando do Conselho de Segurança da ONU não se confunde com a capacidade de influir incisivamente sobre os rumos da guerra entre Israel e Hamas. A presidência do Brasil é rotativa. Termina no final do mês. O poder é apenas emprestado. Na hora das grandes decisões, volta para as mãos dos verdadeiros donos —os cinco membros permanentes com poder de veto: Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia.