Como objetivo retórico, a pacificação do Oriente Médio existe há mais de 70 anos. Na prática, porém, a tese da coexistência pacífica de dois Estados, um israelense e outro palestino, vem servindo apenas para requentar o humanismo que ressurge a cada novo vernissage de corpos. Implacável, a história comporta-se como uma senhora seletiva. Submete as boas intenções ao filtro da realidade. Depois que o pacifismo percorre o corredor frio da posteridade, sobram duas coisas: a reiteração das guerras e a elevação do monturo de vítimas. Há 50 anos, uma incursão militar do Egito e da Síria também pegou Israel desprevenido. Golda Meir, a lendária primeira-ministra israelense, viu-se compelida a renunciar ao cargo nas pegadas da Guerra do Yom Kipur, em 1973, quando as tropas inimigas, aproveitando o dia santificado dos judeus, pela primeira vez submeteram Israel ao risco de derrota. O governo trabalhista de Golda foi acusado de negligência.