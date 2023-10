Em dez dias, a guerra entre Israel e o Hamas aumentou o abismo que existe entre o cinismo que marca a atuação do Conselho de Segurança da ONU e o realismo escancarado pelo drama que atormenta a Faixa de Gaza. Presidente rotativo do Conselho, o Brasil ainda negocia os termos de uma resolução humanitária. Mas a relevância de uma decisão das Nações Unidas decresce na proporção direta do crescimento do número de cadáveres. O esboço da resolução que a diplomacia brasileira negocia contém um apelo para que Israel recue do ultimato que deu aos civis para que abandonem o norte da Faixa de Gaza. Tarde demais. Estima-se que, mais de 1 milhão da pessoas já se deslocaram caoticamente rumo ao sul.