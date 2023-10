Repatriação gratuita do Brasil é mais decente do que a dos EUA A repatriação de brasileiros que manifestaram o desejo de fugir da guerra entre Israel e Hamas revelou-se uma operação de mostruário. Já retornaram ao Brasil 916 patrícios. Até quarta-feira, o número subirá para 1,1 mil. O acolhimento gratuito assegurado aos patrícios pelo Itamaraty e pela Força Aérea Brasileira é mais decente do que o tratamento oneroso dispensado pelos Estados Unidos aos seus nacionais. Veja o texto completo de Josias de Souza