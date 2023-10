Mais de duas semanas depois da publicação do decreto de aposentadoria de Rosa Weber no Diário Oficial, em 29 de setembro, Lula ainda não indicou um substituto para a ministra que pendurou a toga. A demora não é uma atitude neutra. Ao empurrar com a barriga a escolha do futuro ministro, o presidente deixa sem relator cerca de 900 processos judiciais. Entre os processos que ficaram órfãos de relator está o inquérito estrelado pelo ministro Juscelino Filho (Comunicações). Ele é investigado pela Polícia Federal sob a suspeita de desviar verbas públicas do antigo Orçamento secreto. Durante a Presidência de Bolsonaro, o então deputado Juscelino usou R$ 5 milhões do orçamento federal para asfaltar uma estrada que passa em frente à sua fazenda, no Maranhão. Essa é uma das pendência que o agora ministro precisa explicar.