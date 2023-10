Após cinco meses de trabalho, terminou a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o 8 de Janeiro. Autor do requerimento que levou à instalação da CPI, o deputado bolsonarista André Fernandes descobriu da pior maneira que a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. Antes mesmo da delação de Mauro Cid e do rastreamento das pistas descobertas pela Polícia Federal nos celulares do bolsonarismo, estava entendido que não haveria borracha capaz de apagar da tentativa de virada de mesa as digitais de Bolsonaro e dos seus cúmplices .—os paisanos e os fardados. O relatório final da CPI traz um roteiro compreensível dos fatos que levaram à invasão das sedes dos Três Poderes. O texto da relatora Eliziane Gama desfaz o blábláblá terraplanista segundo o qual o quebra-quebra foi obra de esquerdistas infiltrados a serviço de um golpe que Lula tramou contra si mesmo para incriminar Bolsonaro.