Após enviar um porta-aviões e munição para reforçar a resposta de Israel ao ataque terrorista sem precedentes que sofreu do Hamas, Joe Biden desembarcou em Tel Aviv como única voz capaz de lembrar a Benjamin Netanyahu que ele precisa respeitar as leis de guerra enquanto bombardeia Gaza e se equipa para uma incursão por terra. A esse ponto chegou a humanidade: o presidente dos Estados Unidos ganhou uma pose de última chance para a moderação. Deve-se o inusitado papel que Biden se autoatribuiu à enrolação hipócrita da comunidade internacional. Podendo elevar sua própria estatura diante do mar de sangue que jorra na guerra entre Israel e Hamas, a potências com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU preferiram rebaixar o pé direito das Nações Unidas.