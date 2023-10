Perguntou-se ao presidente dos Estados Unidos quando o socorro humanitário chegaria à Faixa de Gaza. E Joe Biden: "O mais rápido possível". Para uma pessoa que está sem água, comida e remédios, o melhor momento para o surgimento de socorro é anteontem. O segundo melhor momento é imediatamente. Alheio à urgência, o comunicado divulgado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu evitou definir "rápido". A equipe do primeiro-ministro de Israel escreveu o seguinte: "À luz do pedido do presidente Biden, Israel não impedirá a assistência humanitária via Egito, desde que seja apenas de alimentos, água e medicamentos para a população civil localizada no sul da Faixa de Gaza".