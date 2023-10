Num único dia, foram penduradas nas manchete três evidências de o Estado brasileiro precisa cuidar para não ser confundido com uma outra ramificação do crime organizado. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro quatro policiais civis e um advogado acusados de entregar 16 toneladas de maconha ao Comando Vermelho em troca de propinas. A polícia civil carioca recuperou oito das 21 metralhadoras desviadas do arsenal de guerra do Exécito, em São Paulo, e comercializadas com uma narcomilícia que reúne milicianos e operadores do Comando Vermelho no Rio.