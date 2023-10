Estado de Israel corre o risco de se autoaprisionar dentro de Gaza Desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas furou o escudo de ferro de Israel, o mundo convive com a perspectiva tétrica de uma invasão dos exércitos israelenses à Faixa de Gaza. Nesta quinta-feira, em visita às tropas, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, aproximou o fosforo do pavio: "Quem vê Gaza de longe verá de dentro, eu prometo", disse ele aos soldados. "Nossas manobras vão levar a guerra para o território deles. Será longo e intenso." Confirmando-se a incursão, não será a primeira vez. Mas pode ser a mais devastadora. Ao derramar o sangue de 1.400 pessoas em solo israelense, capturando duas centenas de reféns, os terroristas do Hamas como que convidaram Israel para uma visita militar a Gaza. Com o governo remoçado pelo inimigo, Benjamin Netanyahu informa que seu objetivo militar é arrancar o Hamas de Gaza pela raiz. Veja o texto completo de Josias de Souza