Incapaz de todo, Bolsonaro era capaz de tudo na bisbilhotagem No geral, o governo Bolsonaro revelou-se incapaz de todo. Mostrou-se capaz de tudo, porém, nos setores militar, policial e de "inteligência". Em quatro anos, Bolsonaro estruturou um Estado policial, especializado nos ramos de golpe e bisbilhotagem. É nesse contexto que se insere a opração deflagrada nesta sexta-feira pela Polícia Federal. Com autorização de Alexandre de Moraes, relator-geral dos inquéritos de Bolsonaro no Supremo Tribuinal Federal, a PF conduziu dois servidores da Abin para uma cana temporária e realizou 25 batidas de busca e apreensão para desvendar um esquema de espionagem. Coisa usada pelo staff de Bolsonaro para monitorar a movimentação de jornalistas, políticos, togas supremas e toda sorte de desafetos. Veja o texto completo de Josias de Souza