Bisbilhotagem da Abin desvirtua as tentativas de "modernização" O uso da Agência Brasileira de Inteligência (sic) para invadir a privacidade de brasileiros catalogados pela gestão Bolsonaro como adversários demonstra que, no Brasil, o futuro é o passado reciclado. O desperdício de verbas públicas para monitorar cidadãos por meio do celular reproduz, em versão tecnológica, uma metodologia arcaica de bisbilhotagem utilizada pelo velho Serviço Nacional de Inteligência, o SNI, órgão de espionagem da ditadura militar. A ferramenta usada sob Bolsonaro, de fabricação israelense, foi adquirida em 2018, no crepúsculo da gestão de Michel Temer por R$ 5,7 milhões. Não houve licitação. Tem capacidade para seguir até 10 mil celulares por ano, esquadrinhando os passos dos donos dos aparelhos. Segundo a Polícia Federal, o equipamento foi acionado pelo menos 30 mil vezes. Veja o texto completo de Josias de Souza