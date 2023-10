Há nos bastidores do escândalo que envolve a Abin algo que incomoda tanto quanto o fato de Bolsonaro ter usado a agência para invadir a privacidade alheia. É perturbadora também a sensação de que a gestão Lula pode ter negligenciado a descoberta de que o governo anterior usou uma ferramenta israelenses para bisbilhotrar hipotéticos adversários, monitorando-lhes a localização por meio do sinal do celular. São inquietantes os sussurros ouvidos nos subterrâneos da Abin sobre as investigações da Polícia Federal. Integrantes da cúpula da agência agem como se os investigadores exorbitassem. Queixam-se, por exemplo, das batidas de busca e apreensão realizadas nos endereços de agentes acusados de operacionalizar a bisbilhotagem bolsonarista.