À medida que vão sendo descobertos os detalhes de depoimentos de Mauro Cid à Polícia Federal, consolida-se a percepção de que todas as verdades de Bolsonaro eram mentiras à espera de uma delação e de alguma investigação. Na penúltima revelação, o ex-ajudante de ordens se reconciliou com o óbvio. Admitiu que apenas cumpriu ordens ao falsificar os cartões de vacina contra Covid em nome do ex-chefe e da filha dele, Laurinha. Contou que entregou os cartões fraudados nas mãos do próprio Bolsonaro. A delação do tenente-coronel tornou-se um espetáculo inusitado, uma espécie de strip-tease ao contrário. A apreensão do celular havia deixado Mauro Cid nu. Para evitar que a Polícia Federal apalpasse as vergonhas do ex-chefe, o ex-faz tudo do Planalto assumia culpas alheias. Com as confissões, Cid recupera peças de roupa à medida que vai despindo Bolsonaro.