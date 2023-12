O Congresso Nacional é uma coisa, um botequim de quinta categoria é outra coisa. Num ambiente, os conflitos são dissolvidos com saliva. Noutro, as desavenças são potencializadas pelo álcool e resultam em rififis que evoluem para a pancadaria. Pois nesta quarta-feira, o Parlamento brasileiro, reunido em sessão solene para promulgar a reforma tributária, viveu uma tarde típica das biroscas mais desqualificadas. Vice-presidente do PT, o deputado Washington Quaquá abespinhou-se com colegas bolsonaristas que recepcionaram o presidente da República com um coro de "Lula ladrão, seu lugar é na prisão". Celular em punho, Quaquá marchou em direçao aos devotos de Bolsonaro. Foi tomar satisfações com Nikolas Ferreira. Xingou-o de "viadinho". O tempo fechou.