Na segurança, Tarcísio ainda tem muito a desaprender com o tutor O desprezo de Tarcísio de Freitas pelo programa de câmeras corporais das polícias revela que o problema da segurança pública em São Paulo tornou-se mais sofisticado desde janeiro de 2023. Além de tudo o que ainda há por fazer, chama a atenção o esforço do novo governo para desfazer o que parecia bem feito. Na terça-feira, a pretexto de fazer um balanço do seu primeiro ano, Tarcísio discursou para um grupo de convidados seletos. Serviu à plateia mais de uma hora de autoelogios. Depois, esbarrou na pergunta de um repórter que quis saber em que área o governo paulista ficou devendo no ano de 2023. Veja o texto completo de Josias de Souza