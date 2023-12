Em sessão com aroma de histórica, o Congresso promulgou a reforma tributária. A cerimônia foi marcada pela polarização. Lula foi recepcionado no plenário da Câmara com dois coros. Os aliados gritaram "Lula guerreiro". A oposição bolsonarista entoou "Lula ladrão". A polifonia antagônica traduz a essência da reformulação do sistema tributário. Ansiada há quase quatro décadas, a reforma foi inscrita na Constituição como um presente de Natal da gestão hipoteticamente liberal de Bolsonaro para o governo esquerdista de Lula.